九州学院時代の監督・坂井宏安氏、村上の守備を称賛教え子の確かな成長を感じた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は6日（日本時間7日）、本拠地レート・フィールドで行われたオリオールズ戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後10試合目は、9回に四球で出塁して生還したものの3打数無安打に終わり、チームも1-2で敗れて連勝は3で止まった。九州学院時代の監督で、現在は滋賀県の彦根総合高で理事長兼野球部総監督を務