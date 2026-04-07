大谷と山本がロハスの投球をベンチで“研究”【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手が、試合終盤に見せた“振る舞い”が話題となっている。6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦で大差がついた9回に野手のミゲル・ロハス内野手が登板した。ベンチで投球のモノマネをしながら爆笑する両腕の姿に対し、日米のファンから「ただの野球好き少年たちやん」など