解説のグビザ氏「シャヌエルも『冗談だろ』という表情をしています」【MLB】エンゼルス 1ー0 マリナーズ（日本時間5日・アナハイム）エンゼルスのジョー・アデル外野手が4日（日本時間5日）、本拠地で行われたマリナーズ戦で、衝撃の1試合3度のホームランキャッチという“離れ業”を披露した。エンゼルス放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ソーカル」も「本当にえげつないキャッチをしました」と大興奮だった。