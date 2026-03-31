星槎大学が近畿学生野球連盟に加盟…2027年春季リーグから参戦アマチュア野球界で“改革”を続ける兵庫の「関メディベースボール学院（以下、関メディ）」が、大学球界に参入する。提携する星槎大学が硬式野球を新設し、近畿学生野球連盟に加盟。2027年春季リーグ（3部）から正式に参加する。同部の総監督を務める井戸伸年氏は「3年、5季で神宮大会出場を目指す」と、最短での1部リーグ昇格、全国大会出場を目標に掲げた。関メ