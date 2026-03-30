柴田さんは幼少期にマリーンズ・ダンスアカデミーに通っていた経歴を持つ人気アイドルグループ「乃木坂46」の柴田柚菜さんが29日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-西武戦のセレモニアルピッチに登場した。見事なノーバウンド投球でスタンドを沸かせたなか、昨年までロッテのチアとして活躍した黒木芽依さんが自身のSNSで喜びの報告をしている。乃木坂46の野球好きメンバーで結成された乃木坂野球部の活動の一環として、