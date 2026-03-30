NPB公示30日のプロ野球公示で、巨人は石川達也投手を抹消した。前日29日の阪神戦では9回に登板するも4失点KOされた。移籍2年目の石川は29日阪神戦で今季初登板。しかし、1死から森下翔太外野手にソロを被弾した。2死二塁からは2つの四球でピンチを招き、2本の適時打を浴びて4失点とほろ苦いマウンドになった。この試合で先発したドラフト3位の山城京平投手も登録を外れた。プロ初先発は2回67球で3安打5四死球5失点だった。ま