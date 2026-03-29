CPBLでプレーする鈴木駿輔投手台湾プロ野球（CPBL）でプレーする日本人右腕が、日本球界への扉を目指している。富邦ガーディアンズに所属する鈴木駿輔投手だ。大学中退、独立リーグでの無双、そして台湾挑戦――。遠回りを続けながらも「NPBの舞台に立ちたい」という思いは今も変わらない。福島の名門・聖光学院高から青学大へ進学。投打の二刀流として期待されたが、2019年3月、3年になる直前に大学を中退した。「周りの変化