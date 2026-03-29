東京農業大・勝亦陽一教授が教える、初心者が楽しみながら上達するボールハンドリング低学年や初心者を教える際に、キャッチボールが成立せず大人がボール拾いをしてしまうというのは、少年野球の“パパコーチ”によくある悩みではないだろうか。身体動作や発育発達を科学的に研究する“育成のスペシャリスト”、東京農業大学の勝亦陽一教授は、ボールを扱う能力を楽しみながら養える「ボディーサークル」ドリルを推奨している。