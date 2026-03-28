本拠地での開幕戦に「7番・三塁」で出場【MLB】ブルージェイズ ー アスレチックス（日本時間28日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で出場した。念願のメジャーデビューを果たした和製大砲は、巨人時代を連想させる“演出”で初打席へ。ファンも「サザンの曲かかってる」「メジャーでもサザンだ」と反応した。立ち上がって拍手を送るファンもいる