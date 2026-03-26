選抜高校野球大会26日に行われた選抜高校野球大会の第2試合、英明-東北の試合で、英明・榎本侑晟内野手（2年）が4回に頭部死球を受け、担架で搬送された。1-1で迎えた4回、2死一塁から榎本は頭部に投球が当たり、その場に倒れこんだ。臨時代走が送られ、榎本は担架に乗せられてベンチ裏へと下がった。英明はその後、前田と池田の適時打で2点の勝ち越しに成功した。その裏の守備からは治療を終えた榎本が三塁の守備に登場し、