多賀少年野球クラブ・辻監督と東京農大・勝亦教授が伝授する“幼児指導術”野球を始めたばかりの未就学児や小学校低学年の子どもは、興味を持続させるのが難しく、集中力が途切れがちだ。そんな年代への指導法に悩む大人は多い。全国制覇を3度成し遂げた多賀少年野球クラブ・辻正人監督と、身体動作や発育発達を科学的に研究する育成のスペシャリスト・東京農業大学の勝亦陽一教授が、子どもたちを飽きさせない工夫を紐解く。