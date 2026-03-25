守備力向上に効果大…香川・琴平高が練習に導入した「Baseball5」雨が降ってグラウンドが使えない日は、どうしても練習メニューが限られる。香川県にある部員8人の琴平高もウエートトレーニングや、ネットに向かってテニスボールを打つなどしかできずにいた。しかし、山本雄一郎監督の提案で3月、部員たちで5人制手打ち野球「Baseball5」に取り組んだ。一般の野球と比べて場所をとらず、室内でできて道具はボールだけ。「守備は