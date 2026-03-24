3回1死の第2打席で捕手が弾いたボールを右手でキャッチドジャース・大谷翔平投手が23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦で見せた“まさかの行動”が話題となっている。敵地放送局も「なんでも出来ます」と笑顔を見せた。注目のシーンは3回1死で迎えた第2打席だった。カウント0-1からの2球目、左腕デトマーズが投じた86.5マイル（約139.2キロ）のスライダーがワンバウンドとなった。捕手のオハッピーが捕