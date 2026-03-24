Image: Roland DTMで楽曲を作っていると、つい作曲で行き詰まることありませんか？ 経験値に沿った発想から飛び出すことはなかなか難しく、特に初心者は引き出しが少ないだけに、メロディーも単調になりがちです。それをサポートする意味で、最近はAIを活用したDAWや作曲支援ソフトがリリースされています。0から100まで頼っていると、何が作曲なのかわからなくなってきますが、もうひと捻