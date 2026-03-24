オープン戦特別ルールで再登板するも8四死球の大乱調ドジャース・佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に先発登板した。しかし初回から制球が定まらず、1つのアウトも奪えないまま無念の降板となった。オープン戦特別ルールで再登板したものの、開幕へ向けて不安を残す大乱調に対し、米メディアや記者から「見るに堪えない」などと厳しい声が相次いでいる。波乱の立ち上がりとなっ