ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡µÈÌî²È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤â¡Ä¼¡½÷¡¦Koki,¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÈ¯¸À¡×
¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡¦µÈÌî²È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬3·î14Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÌî²È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²èÉô¤ÎÉôÄ¹¤¬¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAdverTimes.¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È»ö¶È´Ä¶¤äÀ¸³è¼Ô¤ÎÓÏ¹¥ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤»Ô¾ì¤Î²¼¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÈ¼«²ÁÃÍ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡É¤Èµ¯ÍÑ¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÌÚÂ¼¤¬¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï`20Ç¯1·î¤«¤éÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¹¤ëCM¤Ï¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢`23Ç¯9·î¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¸å¤Ï¹¹¿·¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤¬ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¡È¼¡¤ÏµíÐ§¤«¡É¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
µÈÌî²È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤ÎÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢ÌóÈ¾Ç¯Á°¤Ë»×¤ï¤Ì½ÐÍè»ö¤¬¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡¦Koki,¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ä²óÅ¾¼÷»Ê¡¢µÈÌî²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈµÈÌî²È¤Ï°µÅÝÅª¤ËÃËÀµÒ¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¯¡¢¡Æ10Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î9³ä¤òÃËÀµÒ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¤Î¤â¤È°é¤Ã¤¿Koki,¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢±ï±ó¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Ë¤âµíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Ì¾»Ø¤·¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¶áÇ¯¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢½÷ÀµÒ¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÌî²È¡£ÌÚÂ¼¤ÎÎÏ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢Koki,¤âÍèÅ¹¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£