コペック夫妻に第5子…フリーマンやベッツらも祝福ラッシュ昨季ドジャースでプレーし、フリーエージェント（FA）となっているマイケル・コペック投手の妻モーガンさんが22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムを更新。第5子を妊娠したことを報告した。オフシーズンから続くドジャース関係者の「ベビーラッシュ」に、同僚の妻たちからも歓喜の祝福が寄せられている。モーガンさんはインスタグラムに「そして7人になる」と