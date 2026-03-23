フリードマン氏が「ヨシノブ・ヤマモトはエースか？」のアンケート実施ドジャースの山本由伸投手は昨季ワールドシリーズMVPに輝き、今季は2年連続の開幕投手を務める。右腕を巡って“エース論”が噴出しているが、SNSによる投票では約94％という圧倒的な支持を集めた。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家ロブ・フリードマン氏が「ヨシノブ・ヤマモトはエースか？」というアンケートを実施。総票数9352のうち、