WBC台湾戦で着用した大谷ユニが約2億3900万円で落札された第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が着用したユニホームが22日（日本時間23日）、150万ドル10ドル（約2億3900万円）で落札された。衝撃の高値に、「2.4億……まさに規格外どんな人が落札したんだろ？」とファンも困惑だ。MLB公式オンラインオークションサイトに出品され、15日（同16日）から