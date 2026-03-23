山芳製菓のスナック菓子「わさビーフ」が、重油調達の困難により停止していた工場の操業を再開した。きょう23日から生産体制が整い、順次商品の供給も再開される。【写真】「わさビーフの生産体制が整いました」公式Xで報告同社は公式サイトで、3月12日に発表していた工場操業停止について改めて謝罪。「お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」とコメントした