スプリングトレーニングで大乱調「マイナーに降格させないと」【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースのタナー・スコット投手が22日（日本時間23日）、アナハイムで行われたエンゼルスとのオープン戦に登板した。しかし、3ランを浴びるなど1死しか奪えずに4失点で降板。大型契約を結びながらもピリッとしない投球に対し、ネット上のファンからは「マイナーに降格させないと」「放出してくれ」と