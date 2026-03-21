テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が１９日に放送され、南海キャンディーズ・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日は、俳優・小泉孝太郎がゲスト。「浮気」の話題に、小泉は相手の浮気を疑ったことはないと述懐。「考えてないですから。そこはあんまり。（浮気を）してんじゃないかな？とか。もう、そうなっちゃったら仕方ないと思ってるんで…。自分より、そっちの男性の方を魅力に思うのであれば