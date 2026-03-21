動画生成技術は目覚ましい進化を遂げていますが、根幹を支えるVAE(Variational Autoencoder)の設計と訓練には依然として多くの困難が伴います。AIラボのLinumが画像と動画の両方に対応するVAEの開発に挑んだ過程で直面した課題や得られた貴重な知見について自社のブログにて詳細に解説していました。Better Reconstruction ≠ Better Generation | Field Notes by Linumhttps://www.linum.ai/field-notes/vae-reconstruction-vs-ge