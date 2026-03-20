アーセナル対マンチェスター・シティのカラバオ杯決勝が23日にウェンブリー・スタジアムで行われる。アーセナルがリーグカップで優勝すれば1992-93シーズン以来、シティは20-21シーズンぶりとなる。『BBC』によると、この一戦を観戦するため、アーセナルの共同オーナーであるジョシュ・クロエンケ氏がロンドンに到着したようだ。普段はアメリカを拠点としており、タイトル獲得を直接目にすることはできるのだろうか。また、彼の父