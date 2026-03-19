野球評論家・武田一浩氏、ベネズエラ投手陣は「全部よかった」■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）決勝は17日（日本時間18日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国を3-2で下して初優勝を飾った。アーロン・ジャッジ外野手が主将を務め「史上最強軍団」とも言われた米国は2大会連続の準優勝に終わったが、いったい何が足りなかったのか