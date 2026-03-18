ソフトバンク戦に「1番・三塁」で“出場”も中日は18日、みずほPayPayドームでソフトバンクとのオープン戦に臨んだ。「1番・三塁」でスタメンに名を連ねていた福永裕基内野手だったが、初回の攻撃で打席に立つことなく、代打を送られる珍事が発生。場内はどよめきに包まれた。初回、福永が打席に立つかと思われていたが、代打オルランド・カリステ内野手が告げられた。先攻チームの初回の先頭打者とあって異例の出来事。球場は