神戸市の大雨警報など１７日からは『行政区ごと』の発表に 六甲山地や沿岸部など地形差が大きい神戸市。同じ市内でも気象状況が異なる場合もあることから、きょう３月１７日から、大雨警報などの発表が、９つの行政区ごとに分けて発表されることになりました。 【地図を見る】神戸市の気象警報などの区域（３月１７日午後１時～） 神戸市は、東西に連なる六甲山地があり、市域が大きく二分されています。 これまでは神