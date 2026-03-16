笠岡市役所 笠岡市は、倉敷福山道路の笠岡バイパスの一部区間（笠岡東IC～カブト南IC間・延長2.8km）の開通記念として、ウォーキングイベントを開きます。 開催日時は3月28日午前10時～午後1時です（受付は午前9時半～正午、少雨決行）。 イベントでは笠岡湾干拓地や海を眺めながら、約3kmの笠岡バイパス本線上のコース（カブト南IC～新神島大橋を折り返し）を、4月5日のバイパス開