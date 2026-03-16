実写映画『おそ松さん』の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌がAぇ! groupの「でこぼこライフ」に決定。併せて、主題歌を使用した映画の予告映像、本ポスタービジュアルが解禁された。【動画】Aぇ! groupによる主題歌「でこぼこライフ」も！アニメ『おそ松さん』カラ松役の中村悠一がナレーションを務める予告映像赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2