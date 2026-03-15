ベネズエラは「素晴らしい野球をされた」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。試合後、選手や井端弘和監督は呆然。一方で王者を下したベネズエラは歓喜の輪を作った。Netflixで解説をしていた黒田博樹氏は、喜び方から“敬意”を感じていたよ