準々決勝でイタリアとプエルトリコが対戦■イタリア ー プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でイタリア代表とプエルトリコ代表が対戦。2回を終わって両チーム合わせて8四死球。序盤から波乱の展開に、日本のファンは「すごいことになってる」「試合開始1時間でまだ2回…」と早朝から興味津々の様子だ。先制したのはプエルトリコ。初回、カ