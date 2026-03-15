準々決勝・ベネズエラ戦は山本由伸が先発する野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表と対戦。大谷翔平投手は右手にバットを2本持ち、決戦の舞台となるマーリンズ本拠地・ローンデポ・パークに入った。ベネズエラ代表に続き球場入りした侍ジャパン。井端弘和監督を先頭にナインが続々と球場入りした。大谷は白シャツにデニムのセットアップで登