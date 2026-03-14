韓国代表は破壊力抜群のドミニカ共和国にコールド負け第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している韓国代表は13日（日本時間14日）、準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦し0-10の7回コールド負けを喫した。まさかの大敗となったが、試合前の韓国代表の振る舞いに対し、ファンが厳しい指摘をいれている。米ポッドキャスト番組「WBC Central」の司会を務めるショーン・スプラドリング氏が自身のX（旧ツイッタ