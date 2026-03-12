プールA最終戦…カナダはWBC初のリーグ戦突破■カナダ 7ー2 キューバ（日本時間12日・サンフアン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのプールA最終戦が11日（日本時間12日）に行われ、キューバ代表がカナダに2-7で敗れた。当該国間の成績により、すでに突破を決めたプエルトリコが2位、カナダが1位通過となった。「赤い稲妻軍団」が、散った。前回大会に続いてメジャー組を招集するなど充実のメンバーを揃えた