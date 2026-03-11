嵐の二宮和也（42）が11日、自身のXを更新。「神」と写真を撮ってもらったことへの感激の思いをつづった。二宮は「遅れましたが神(原辰徳様)から『おぅ！ニノ！写真撮ろうぜ！』っと。気を使って頂きそれだけで感涙でしたが本当に撮って頂きました」と報告。「凄いぞ。この人生」と興奮気味に記した。二宮はWBCを独占配信するNetflix（ネットフリックス）でスペシャルサポーターを務めており、6日の台湾戦でも2人は登場。試合