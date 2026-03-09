新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#109を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#109は、「自称スターに似すぎのマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、人気企画「スターに似すぎのマスクイケメン＆マスク美女」の特別版をお届け。今回スタジオに集結したのは、ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健