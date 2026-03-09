¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢¿Íµ¤½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤ò¸ì¤ë
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#109¤òÌµÎÁÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#109¤Ï¡¢¡Ö¼«¾Î¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤¹¤®¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷Âç½¸¹çSP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤¹¤®¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢º´Æ£·ò¤Ê¤É¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë»ä¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¼«¾Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤¿¤Á¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿´é¤ò¸«¤Æ¡¢º£¸å¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¡£ ¡¡
ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë·ã»÷¤ÈÌ¾¾è¤ë¥À¥ó¥¹¹Ö»Õ¤Î¤¢¤¹¤Ô¤ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¤¹¤Ô¤ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö35ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎPR¤È¤·¤Æº£²ó¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¤Ç¡È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê»÷¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ç§Äê¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¢¤¹¤Ô¤ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊËÜ¿Í¤ÎÆ°²è¤ò¿¿»÷¤¿¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥§¡¼¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹á¼è¤¬¡Ö¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤¼¡×¤Èº²¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¤¥§¡¼¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¶«¤Ö¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡£¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¹á¼èËÜ¿Í¤â¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÚ¤ì¡£Á´ÉôÅÅÃÓ»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤Ô¤ó¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿´é¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÉ½¾ð¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¹á¼è¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¡ØÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿´é¡Ù¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÇ®·ì»ØÆ³¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¤¢¤¹¤Ô¤ó¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ°Ê³°¤Î¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤¹¤Ô¤ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¤À¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¸ý¸µ¤Ï»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤³¤³¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ£°ì¡ÖÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×Ç§Äê¤ò½Ð¤µ¤º¡£¤·¤«¤·¡¢²áÈ¾¿ô¤ÎÇ§Äê¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¸«»ö¡È¾Î¹æ¥²¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡¡
Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ë·ã»÷¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î¾®Èª½ßÌð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¸µ¡¹»÷¤Æ¤¤¤¿ÂÎ·¿¤ÈÌÜ¤Î·Á¤Ë²Ã¤¨¡¢È±¤òÎÐ¿§¤ËÀ÷¤á¡¢15Ëü±ß¤«¤±¤ÆËÜÊª¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤ä¥á¥¬¥Í¤òÂ·¤¨¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤À¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¾®Èª¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ÎÃæ¤ËEXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Î¸µ¥«¥Î¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Çä¤ì¤ëÄ¾Á°¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡Ö¡Ê¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ë°ì½ï¤Ë¿²¤Ê¤¤¤È¥¹¥Í¤Á¤ã¤¦¿Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾®Èª¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÅâÆÍ¤ÊË½Ïª¤Ë¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÏÆ°ÍÉ¡£¤µ¤é¤Ë·ó¶á¤â¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¡ØÆù¿©¤ï¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢£²Ëü¤°¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ²¶¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤ÎÈà½÷¤«¤é¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¡È¥Ò¥â¾õÂÖ¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤ÆÈ½Äê¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢É¾²Á¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¹á¼è¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÌ¾¾è¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¸·¤·¤¤È½Äê¤ò²¼¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£»÷¤¹¤®¤Æ¤Æ¡¢³¹¤òÊâ¤¯¤Î¤È¤«¤â¤Ä¤é¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡ÊÌ¾¾è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ë¡£È±¤ò¹õ¤¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È²¹¤«¤¯¤âÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¹á¼è¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡Ê»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¤«¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡Ê½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ë¡£Ê¸»ú¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ÈÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡ª¸ý¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼«¾Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Çð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¼«¿È¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¡¼¥·¥ã¥Ð¡¼¤ò¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¼«¾Îº´Æ£·ò¤Ë·ã»÷¤ÎÄÔµ®¿Í¤µ¤ó¡¢¡Ö¼«¿È¤Î¥è¥¬¶µ¼¼¤Ë¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¾ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò»÷¤Î¥ª¥«¥¨¥ê¤µ¤ó¡¢¡Öº£Ç¯£´·î¤«¤é¼Â²È¤Î¼òÈÎÅ¹¤ò·Ñ¤°¤Î¤ÇÂçÀôÍÎ»÷¤ÎÅ¹°÷¤¬¤¤¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ¢Æþ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¼«¾ÎÂçÀôÍÎ¤Ë·ã»÷¤Î±öß·Íª¤µ¤ó¤é¼«¾Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¶Ã¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#109¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
