1次ラウンド・プールCオーストラリア戦野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。3番手でマウンドに上がった種市篤暉投手（ロッテ）が圧巻のピッチングを披露。X上のファンにも衝撃が走った。27歳の種市は逆転した直後の8回、3番手でマウンドに上がった。しびれる展開の中、ケネリーを空振り三振に仕留めると、バザーナを遊