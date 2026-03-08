ダウンタウン・松本人志が“テレビ復帰”したことに反響が集まっている。3月1日夜、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』（日本テレビ系）の放送中に流れた「高須クリニック」のCMに松本が出演。高須克弥院長らが会議をしているシーンにヒゲ、メガネ、黒髪カツラをつけた松本が1秒程度映された。週刊誌報道を受けた2024年1月の活動休止以降、2年あまり地上波には出演しなかっただけに驚きの声があがるのも無理ないだろう。昨