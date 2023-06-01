ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、1次ラウンドA組が行われ、キューバ代表とパナマ代表が対戦。キューバ代表はソフトバンクのリバン・モイネロ投手（30）が先発し、3回2/3を投げ、無失点の投球を披露した。初回、先頭の一ゴロも一塁手が悪送球。連係ミスにより無死二塁といきなりのピンチとなった。それでも三振、盗塁死でピンチを脱して得点を許さなかった。2回にも1つの三振を奪うなど3者凡退