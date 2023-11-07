ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、1次ラウンドA組が行われ、キューバ代表とパナマ代表が対戦。キューバ代表はソフトバンクのリバン・モイネロ投手（30）が先発し、3回2/3を投げ、無失点の投球を披露した。

初回、先頭の一ゴロも一塁手が悪送球。連係ミスにより無死二塁といきなりのピンチとなった。それでも三振、盗塁死でピンチを脱して得点を許さなかった。2回にも1つの三振を奪うなど3者凡退と危なげない投球を見せた。

3回は先頭に二塁打を浴びたものの、連続三振と遊ゴロで切り抜けた。4回も先頭に死球を与えて走者を背負ったが、続く打者を三併殺と冷静に打ち取った。だが、2死から左前打、ストレートの四球で球数が59球と65球の球数制限に近づいたため降板となった。2番手・ロドリゲスが後続を中飛に抑えて無失点で終えた。

モイネロは3回2/3で59球を投げ、2安打4三振3四死球無失点の投球だった。

打線はパナマ代表の先発はガーディアンズで昨季29試合に先発したアレンを一発攻勢で攻略。2回に7番・ギベルトがソロ、3回には2番・モンカダが左翼席へ豪快2点本塁打を放ちリードを広げた。