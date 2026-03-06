2026年大会の各国主将リストが公開ドジャースの大谷翔平投手らスター選手の参戦で注目を集めワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を巡り、大会公式SNSが各国のキャプテン（主将）を一覧で公開した。16の国と地域から豪華メンバーが名を連ねる中で、侍ジャパンがないことに国内外のファンから驚きの声が上がっている。公開されたリストには、米国代表のアーロン・ジャッジ外野手やドミニカ共和国のマニー・マチャド内野手