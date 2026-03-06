ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のオリジナルアイテムが、3月5日より全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」にて販売されることが決定した。 【画像あり】メンバーが集結したブロマイド・フリーボード 「ファミマプリント」は、全国のファミリーマート店内に設置されたマルチコピー機でアイ