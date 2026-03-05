長野県下伊那郡のイチゴ農園「信州高森いちご生産組合」（@inadani.berry）が、個性的な形に育ったイチゴの写真をスレッズ上に投稿しています。信州高森いちご生産組合の宮下さんに話を聞きました。【画像】え…か、かわいい！コチラが「赤べこ」「ないしょ話」いろんな形のイチゴたちです！（6枚）9個のイチゴ、お気に入りは？「あの、当農園では個性的なイチゴものびのびとやらせておりまして。刺さった子がいたら、教えてく