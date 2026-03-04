発案者は北山…指名の理由は「特に理由はない」野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は4日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式会見に出席した。2日の強化試合から話題を呼んだ“お茶点（た）てポーズ”について、思いを口にした。メジャーリーガーの出場が解禁となった2日のオリックス戦。試合前の円陣では、日本ハムの後輩にあたる北山亘基投手が茶道のように茶碗を回し、両手で飲む