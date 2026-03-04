みずほPayPayドームではオフ期間に改修工事が行われたソフトバンクは3日、今季初となる本拠地でのヤクルトとのオープン戦を行った。みずほPayPayドームではオフ期間に新しい人工芝やLEDビジョンの設置、防球ネットの張り替えなど大規模な改修が行われた。9年ぶりとなる人工芝の入れ替えが行われ、“激変”した姿に「芝が綺麗になってる！」「芝めっちゃ綺麗になってる！」と驚きの声が上がっている。人工芝については、2017年