ガーディアンズとのオープン戦で今季2度目の実戦登板ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板。初回、2四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。続く打者に四球を与えたところで1死も奪えず降板。特別ルールにより2回から再登板。2イニングを無失点に抑えた。不安定な立ち上がりとなった。初回、先頭を四球で歩かせると、安打と四球で無死