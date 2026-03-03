東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組の主催者が、1日までにチケット規約を発表。画像や動画の投稿を禁止する内容が盛り込まれており、「それはやりすぎ」などとSNSで話題となった。しかし2日にはルールの緩和が発表され、安堵（あんど）の声が寄せられている。 1日に発表されたルールでは、「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後