東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組の主催者が、1日までにチケット規約を発表。画像や動画の投稿を禁止する内容が盛り込まれており、「それはやりすぎ」などとSNSで話題となった。しかし2日にはルールの緩和が発表され、安堵（あんど）の声が寄せられている。

1日に発表されたルールでは、「試合の全部もしくは一部、練習、試合前・試合後・イニング間の活動」について「いかなる媒体を用いても、送信または送信の補助をしてはなりません」とした。球場を訪れたファンは画像や動画をSNSに投稿できないため、X（旧Twitter）には「それはやりすぎ」といったコメントが多く寄せられていた。しかし、2日に主催者がルールの緩和を発表。昨年NPB（日本野球機構）で導入された規定が適用されることになった。

プロ野球では、2024年にプレー中の写真や動画のSNS投稿禁止が発表され、2025年2月1日から適用されることになった。ファンからは反対や困惑の声が多く寄せられ、日本プロ野球選手会が見直しの要望をするなど大きな話題となった。

その結果、日本野球機構が同年8月にルールの緩和を発表。プレーの写真投稿が全面的に可能となり、動画はプレー外で140秒以内、プレー中は60秒以内であれば投稿できることになった。ただし、投稿可能なのは試合終了後で、1人につき1試合1回のみとなっている。

サッカーやバスケットボールでも、SNS投稿のルールが定められている。サッカー（Jリーグ）は、試合中の写真は投稿が可能だが、動画は禁止されている。バスケットボール（Bリーグ）は、写真も動画も試合中のものを投稿できる。ただし、動画は15秒以内でなければならない。

ドジャースの大谷翔平や、今年からメジャーリーグに挑戦する村上宗隆、岡本和真らも合流し、ついに侍ジャパンの30人がそろった。2連覇を目指す日本は6日に初戦を迎え、チャイニーズ・タイペイと激突する。