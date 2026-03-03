牧の二塁打は速度177キロ…本塁憤死までの攻防も可視化NPB＋広報事務局は3日、公認プロ野球速報アプリ「NPB＋」にて、2日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」のオリックスとの強化試合のトラッキングデータを公開したと発表した。打球速度や打球角度などを一球速報で配信している。同日のオリックス戦では、プレーの結果だけでなく過程まで立体的に楽しめる観戦体験を提供している。特に5回に飛び出した吉田正尚外野手（レッ